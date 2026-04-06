スカイマーク、国内線に燃油サーチャージ＝中東情勢悪化で来春にも

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スカイマークは６日、国際線の航空運賃に上乗せされることが多い燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）について、早ければ２０２７年春に、国内線に導入する方向で検討していると明らかにした。中東情勢の悪化による航空燃料の価格高騰を踏まえたもので、企業努力では高騰分を賄えないためと説明している。

現在、国内線の運賃に燃油サーチャージを付加しているのは、地域航空会社のフジドリームエアラインズ（静岡市）のみだが、日本航空も来年４月から導入する計画。全日本空輸は「燃料費の動向に応じ、設定可否を検証・検討していく」としている。

燃油サーチャージは通常、航行距離が長い国際線に付加されている。しかし、航空各社が加盟する定期航空協会によると、米国とイスラエルによるイラン攻撃後１カ月で、航空燃料の価格は約２．５倍に急騰。円安の影響も加わり、サーチャージがほとんどない国内線の収益性は「より深刻な状態に陥っている」という。

スカイマークの機体＝２０１９年１２月、東京・羽田空港

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