核・ミサイル放棄まで戦闘継続＝対イラン「３年でも」―駐日イスラエル大使

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イスラエルのコーヘン駐日大使は６日、米イスラエルの対イラン軍事作戦について「トランプ米大統領が示した（核兵器・長距離ミサイル開発の放棄を含む停戦計画）１５項目をイランが受け入れるまで続く。３年かかることもあり得る」と述べた。東京都内で時事通信のインタビューに応じた。

作戦を巡っては、米経済などへの影響を憂慮したトランプ氏が一方的に「勝利」を宣言し、中東への関与を弱める可能性が指摘されている。コーヘン氏は「米国と完全に協力している」と述べ、１５項目受け入れまで共闘は続くと強調した。

イランの核兵器製造については、ギャバード米国家情報長官が昨年３月に議会で否定するなど、疑問視されている。しかしコーヘン氏は、イスラエルがイラン側の記録を入手したとして「（核開発の情報は）１００％正確だ。トランプ氏とも共有した」と主張した。

インタビューに応じるイスラエルのコーヘン駐日大使＝６日、東京都中央区

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