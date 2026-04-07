天皇ご一家、大熊町の学校訪問＝小中生の授業見学、交流―福島

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東日本大震災の発生１５年に当たり、福島県を訪れた天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは７日午後、大熊町の町立「学び舎ゆめの森」を視察し、子どもたちと交流された。

小・中一貫の義務教育学校と認定こども園を一体化した施設。東京電力福島第１原発事故に伴い、町内にあった小学校２校と中学校１校は同県会津若松市に移転したが、集約され義務教育学校となり、２０２３年に大熊町に戻った。

ご一家は中学生と小学生の総合学習の授業をそれぞれ見学し、児童・生徒らとにこやかに交流。将来パティシエになりたいと話した女子中学生には、皇后さまが「どんな明るい街をつくりたいですか」と質問したという。

同校では被災者ら３人と懇談。元原発警備員の土屋繁男さん（７７）は震災当時、福島第１原発の緊急対策室にいたと説明した。天皇陛下は「大変な状況でしたね」といたわり、愛子さまは「１号機からどれくらいの距離で」と尋ねた。

続いて浪江町の「道の駅なみえ」に足を運んだ。伝統工芸品「大堀相馬焼」や地酒の復興について説明を受け、天皇陛下は「後継者はどうですか」などと質問していた。

これに先立つ午前には、富岡町の震災伝承施設「とみおかアーカイブ・ミュージアム」を訪問。津波に巻き込まれ、１人が死亡、１人が行方不明となった警察官が乗っていたパトカーを前に、皇后さまは「痛ましいですね」と述べたという。同町の桜の名所である夜の森地区も車で通った。

ご一家は夜、新幹線で帰京した。

震災伝承施設「とみおかアーカイブ・ミュージアム」を視察し、説明を受けられる天皇、皇后両陛下と長女愛子さま。手前は、津波に巻き込まれたパトカー＝７日午前、福島県富岡町（代表撮影）

町立教育施設「学び舎ゆめの森」で授業を視察し、児童と懇談される天皇、皇后両陛下と長女愛子さま＝７日午後、福島県大熊町（代表撮影）

町立教育施設「学び舎ゆめの森」で、被災者の土屋繁男さん（左端）と懇談される天皇、皇后両陛下と長女愛子さま＝７日午後、福島県大熊町

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