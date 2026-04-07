小川賢太郎さん死去＝ゼンショーＨＤ創業者、７７歳―牛丼「すき家」展開、買収で外食最大手に

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牛丼チェーン「すき家」などの外食事業を手掛けるゼンショーホールディングス（ＨＤ）の創業者で、会長の小川賢太郎（おがわ・けんたろう）さんが６日、心筋梗塞のため死去した。７７歳だった。葬儀は家族葬で執り行い、後日「お別れの会」を開く予定。

１９４８年石川県生まれ。東京都立新宿高卒。東大を中退後、牛丼の吉野家で働いた経験を生かし、８２年に「すき家」１号店を横浜市に開いた。ＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題で２００３年に米国産牛肉の輸入が禁止されるとオーストラリア産の採用を決断し、シェアを拡大。「すき家」を国内最大の牛丼チェーンに躍進させた。

積極的なＭ＆Ａ（合併・買収）で牛丼以外の業態にも手を広げ、うどんの「なか卯」やハンバーガーの「ロッテリア」など多くの飲食チェーンを買収。１１年３月期には連結売上高で日本の外食業のトップに立った。

一方、１４年には深夜・早朝の１人勤務体制「ワンオペ」の過酷な労働環境が批判を浴び、２５年には異物混入が相次ぎ発覚するなど、不祥事の対応に追われた。

同年６月に社長の座を次男の洋平氏に譲り、会長として経営のかじ取りを支えた。

ゼンショーホールディングス創業者の小川賢太郎さん（同社提供）

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