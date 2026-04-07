比から移送の男女５人を逮捕＝ＪＰドラゴン、特殊詐欺関与か―福岡県警

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特殊詐欺に関与したとして、福岡県警は７日、フィリピンを拠点とする日本人犯罪集団「ＪＰドラゴン」の関係者、岩本三矢子容疑者（３４）＝住所、職業いずれも不詳＝ら男女５人を日本へ移送し、詐欺と窃盗の疑いで逮捕した。５人は２０２５年１０月、比入国管理局に拘束されていた。県警はいずれの認否も明らかにしていない。

県警は５人の役割を調べ、組織の実態解明を進める。

逮捕容疑は２２年１２月、当時組織のメンバーだった５人は、警察官になりすまして岐阜市の高齢女性に電話をかけ、現金１４０万円をだまし取り、キャッシュカードを盗むなどした疑い。

県警が逮捕したメンバーや関係者はこれで計１４人となった。県警は１９年秋以降、少なくとも２０都府県の計約２５０人から約９億円を不正に得ていたとみて調べを進める。

ＪＰドラゴンを巡っては、比入国管理局が２５年６月にリーダーの吉岡竜司容疑者（５５）を拘束。県警は窃盗容疑で逮捕状を取っており、身柄の引き渡しを求めている。

福岡県警本部＝福岡市博多区

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