転落の作業員３人死亡＝不明１人を捜索―神奈川県警

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川崎市のＪＦＥスチール東日本製鉄所の京浜地区敷地内で、クレーンの解体作業中に足場が崩れ、男性作業員５人が転落した事故で７日夜、搬送された４人のうち３人の死亡が確認された。ほかに１人が行方不明になっており、神奈川県警などは８日も捜索を続けた。海に転落した可能性もあるという。

県警によると、亡くなった３人のうち、２人は千葉ケン志朗さん（１９）＝千葉市稲毛区山王町、小池湧さん（２９）＝同市緑区土気町＝。

解体作業は東亜建設工業が受注。同社によると、２次、３次下請けの作業員が巻き込まれたとみられるという。

事故は７日午後４時１５分ごろ発生。船に積まれた鉄鉱石を移動させる大型クレーンの解体作業中、何らかの原因でクレーンの重りが落下して作業用の足場が崩落した。

重りの重量は約５００トンで、落下時に床を突き破って穴を開けた。不明の１人は穴から海に落ちたとみられるという。

川崎市のＪＦＥスチール東日本製鉄所の京浜地区にある高炉（資料写真）

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