東京株、２８７８円高＝史上３番目の上げ幅、停戦合意を好感

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８日の東京株式市場で、日経平均株価は一時前日比２９００円超高と急騰し、５万６０００円台を回復した。米国とイランが２週間の停戦で合意し、原油先物相場が大幅下落したことを受けて投資家心理が改善した。終値は２８７８円８６銭高の５万６３０８円４２銭と、史上３番目の上昇幅を記録した。

東京市場の取引開始前に停戦合意が伝わり、米国産標準油種ＷＴＩは一時１バレル＝９１ドル台に急落。東京市場はプライム銘柄の９割近くが値上がりするなど全面高となった。日経平均は、中東の紛争開戦前の２月２７日から３月３１日にかけて約７７８７円下落したが、４月８日までの上昇で、下落幅の７割近くを取り戻した。

市場では、停戦合意は「紛争終結への一歩とみなされ、下値不安が後退した」（国内運用会社）との指摘があった。ただ、原油価格が紛争以前の状態に戻るかは不透明で「企業業績への悪影響は避けられない」（国内証券）と、警戒感を示す市場関係者もいた。

米国とイランの停戦合意を受けて、歴代３位の上昇幅となった日経平均株価の終値を示すモニター＝８日午後、東京都中央区

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