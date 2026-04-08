高市首相、イラン大統領と電話会談＝早期収束、ホルムズ安全を要請―意思疎通を継続

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高市早苗首相は８日、イランのペゼシュキアン大統領と約２５分間電話会談し、事態の早期収束を求めた。原油輸送の要衝ホルムズ海峡を通る日本関係を含む全ての国の船舶について、早期に航行の安全を確保するよう要請。今後も意思疎通を継続することで一致した。

２月末の米国・イスラエルによる攻撃開始後、日本とイランの首脳協議は初めて。

首相は米国とイランによる２週間の停戦合意について「歓迎している」と伝達。「ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の早期沈静化が何よりも重要だ」と強調し、外交努力による和平の速やかな実現に期待を示した。

イランはホルムズ海峡を航行する船舶について通航料を徴収する意向とされる。これに関し、首相は「ホルムズは世界の物流の要衝であり、国際公共財だ」と指摘した。通航料の徴収は好ましくないとの認識を示した発言とみられる。

イラン当局に拘束されていたＮＨＫテヘラン支局長とみられる邦人１人が保釈されたことに関し、首相は迅速な解決を求めた。

イランのペゼシュキアン大統領との電話会談後、記者団の取材に応じる高市早苗首相＝８日午後、首相官邸

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