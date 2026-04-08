与野党、早くも補正編成論＝国民生活「重視」アピール

政治・外交

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イラン情勢を受け、与野党から２０２６年度補正予算案の編成を求める声が上がり始めた。７日成立した２６年度予算の予備費は１兆円だけで、長期化すれば予算が不足するとの見立てからだ。物価上昇や国内経済の減速への対応に取り組む姿勢をアピールする思惑がありそうだ。

「国民生活を守り抜くため状況を見極めながら、必要な対応を柔軟に取っていく」。自民党の小林鷹之政調会長は８日、記者団から補正編成について問われ、こう強調。中道改革連合の重徳和彦国対委員長は党会合で「一日も早く世の中の状況を反映させた補正を求めていく」と訴えた。

２６年度予算は米イスラエルの攻撃開始前に編成されたため、中東情勢への対応策は盛り込まれていない。政府はガソリン価格抑制の補助金を３月から再開したが、月３０００億円程度という当初の想定を大幅に上回ると見込まれる。与党内には電気・ガス代支援の復活を求める意見も出ている。

野党では、国民民主党も中道と足並みをそろえる。古川元久国対委員長は記者会見で「さまざまな影響が国民生活に及んでいる。先手先手の対策が不可欠だ」と指摘した。玉木雄一郎代表は中小企業や農業、労働市場への支援が必要だと主張し、党として具体案を検討する考えを示している。

政府は現段階では対応を明言していない。自民幹部は米国とイランが２週間の停戦で合意したことに触れ、「永続的な停戦になるなら原油高対策は必要なくなる。状況を見極めないと判断できない」と述べた。

記者団の取材に応じる自民党の小林鷹之政調会長＝８日午後、東京・永田町の同党本部記者団の取材に応じる自民党の小林鷹之政調会長＝８日午後、東京・永田町の同党本部

党会合であいさつする中道改革連合の重徳和彦国対委員長＝８日午後、国会内党会合であいさつする中道改革連合の重徳和彦国対委員長＝８日午後、国会内

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