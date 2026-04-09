ファストリ、過去最高益＝ユニクロが国内外で好調―中間決算
Newsfrom Japan経済・ビジネス
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
カジュアル衣料チェーンの「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングが９日発表した２０２６年２月中間連結決算（国際会計基準）は、売上高に当たる売上収益が前年同期比１４．８％増の２兆５５２億円、純利益が１９．６％増の２７９２億円だった。いずれも中間期として過去最高を更新した。
国内ユニクロ事業は通年商品の売れ行きが好調だったほか、訪日客向け販売も盛況だった。海外でも北米や欧州で２桁の増収となるなど、全地域で好調を維持した。
これを踏まえ、２６年８月期の連結業績予想を引き上げた。売上収益は前期比１４．７％増の３兆９０００億円（従来予想は３兆８０００億円）、純利益を１０．９％増の４８００億円（同４５００億円）とした。中東情勢については、８月ごろまでの材料調達にめどが立っているとして、生産や物流面で大きな影響は出ないとみている。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]