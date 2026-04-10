氷河期世代の処遇改善促進＝支援プログラム決定―政府

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政府は１０日、バブル崩壊後の「就職氷河期世代」に対する支援プログラムを決定した。処遇改善や、高齢化を見据えた住宅確保が柱で、２０２８年度までの３年間で集中的に実施する。毎年度、進展を確認し、必要に応じて支援策を見直す。

同日持ち回りで開いた関係閣僚会議で決めた。プログラムでは、ハローワーク窓口で賃金上昇につながる転職情報を提供したり、地方自治体への交付金などを通じてリスキリング（学び直し）環境を整えたりして、処遇改善を後押しする。氷河期世代の高齢化を見据え、賃料の低い住宅の提供や、６５歳以降の就労機会確保などにも取り組む。

支援の進展については、毎年度、地方自治体や労使代表者、有識者らで構成する会合を開いて検証する。当事者らに支援策を広く活用してもらうため、広報活動も強化する。

プログラムは、２５年６月決定した支援の「基本的な枠組み」に基づき策定した。

就職氷河期世代を対象にした国家公務員の中途採用試験会場で、受付開始を待つ受験生ら＝２０２０年１１月、東京都武蔵野市就職氷河期世代を対象にした国家公務員の中途採用試験会場で、受付開始を待つ受験生ら＝２０２０年１１月、東京都武蔵野市

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