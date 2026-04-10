ＮＰＴ「空洞化」に危機感＝再検討会議、３度目決裂なら―中満国連次長

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国連の中満泉軍縮担当上級代表（事務次長）が１０日、東京都内の日本記者クラブで会見し、２７日から米ニューヨークで開かれる核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議について「今回も成果文書を出せなければ、条約の空洞化が始まる可能性がある」と危機感を示した。直近の再検討会議は２回連続で最終文書を採択できずに決裂しており、「『条約は結局、紙上の言葉にすぎない』と思われてしまう」と危惧した。

中満氏は、世界の核弾頭数の増加傾向や米ロ間の核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」の失効などを挙げ、「質的にも量的にも、世界は核軍縮でなく軍拡に向かっている」との認識を表明。ロシアによるウクライナ侵攻に加え、北朝鮮の度重なる弾道ミサイル発射や中東情勢の一層の悪化など「問題が山積している中で再検討会議を迎えることになる」と指摘した。

記者会見する国連の中満泉軍縮担当上級代表（事務次長）＝１０日午後、東京都千代田区

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