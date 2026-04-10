高市首相、ディープ・パープルに興奮＝憧れのロックバンドと面会

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高市早苗首相は１０日、自身が大ファンと公言する英国のハードロックバンド「ディープ・パープル」と首相官邸で面会した。メンバーの待つ部屋に入った首相は、両手を広げて歓迎。満面の笑みを終始浮かべて「私の憧れのバンド。中学生の時にはコピーバンドでキーボードをしていた」と興奮した様子だった。

同バンドは１９６８年に結成し、「ハイウエー・スター」「バーン」「スモーク・オン・ザ・ウオーター」など多くのヒット曲を持つ。今回は日本ツアーのために来日し、バンド側からの申し出により面会が実現した。

バンドからは、サイン入りのスネアドラムが贈られ、ドラムのイアン・ペイス氏は「ボーナスのように首相と会えて良かった」と話した。首相は国産ブランド「ＴＡＭＡ」のドラムスティックを贈呈し、「ロックの歴史をつくり、魅力ある音楽を生み出し続けていることに敬意を表する。夫とけんかした時はバーンを（ドラムで）たたいて呪いを掛けている」とジョークを飛ばした。

英国のロックバンド「ディープ・パープル」メンバーと面会する高市早苗首相（左から３人目）＝１０日午後、首相官邸

英国のロックバンド「ディープ・パープル」メンバーと面会し、イアン・ペイスさん（中央左）にドラムスティックを贈る高市早苗首相（同右）＝１０日午後、首相官邸

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