憲法改正「死活的」使命＝自民が新ビジョン
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自民党は１０日、昨年の結党７０年を踏まえた新ビジョン「自民党の歩みと未来への使命」を公表した。国際秩序の変化に対応するため、憲法改正が「死活的に求められる」と指摘。「憲法を自らの手で国民とともにつくり上げ、目指す国家の形を内外に示さなければならない」と訴えた。
新ビジョンは、ロシアによるウクライナ侵攻を例に、憲法前文にある「諸国民の公正と信義」に十分信頼を置ける状況にはないと断言。「国家存亡の危機に備えるための必要な能力を整える必要がある」と明記した。
党の基本理念・価値として「自由」「民主主義」「保守」の３点を維持。「昨今、声高に急進的な変革を求めたり、異なる意見を排除したりする言説の傾向が見られるが、こうした態度をわれわれは保守とは考えない」と説いた。自民について「特定の階級やイデオロギーを代弁する政党ではないことも、広範な支持を得ることができた一因」だと分析した上で「極論に走ることなく責任ある政治を目指す」と記した。
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