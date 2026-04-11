リーガロイヤルホテルで男女刺される＝殺人未遂容疑で女逮捕、トラブルか―警視庁

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１０日午後９時半ごろ、東京都新宿区戸塚町の「リーガロイヤルホテル東京」１階の飲食店で、「刺された」と男性から１１０番があった。警視庁戸塚署によると、５０代男性と４０代女性が知人の女に刃物で刺され、救急搬送された。女性は右目や両肩などに２週間のけが、男性も軽傷という。

同署は女性に対する殺人未遂容疑で、住所職業不詳の自称小林亜依子容疑者（５８）を現行犯逮捕した。容疑を認め、「（刺した）理由は覚えていません」と供述している。同署は何らかのトラブルがあったとみて詳しい動機を調べている。

同署などによると、３人は飲食店で友人らと共に食事をしていたところ、同容疑者が持参した小型の刃物で女性の後頭部を突き刺すなどした。

捜査関係者によると、３人を巡っては、過去に夫婦関係などに関するトラブルがあったという。

殺人未遂事件があった「リーガロイヤルホテル東京」＝１１日未明、東京都新宿区

殺人未遂事件があった「リーガロイヤルホテル東京」を調べる警視庁の捜査員＝１１日未明、東京都新宿区

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