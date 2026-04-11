ドジャースの大谷１安打、４４試合連続出塁＝イチローの最長記録更新―米大リーグ

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【ロサンゼルス時事】米大リーグは１０日、各地で行われ、ドジャースの大谷はレンジャーズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場して五回に右前打を放ち、４打数１安打だった。昨季から続く連続出塁を４４試合に伸ばし、マリナーズのイチローが２００９年にマークした大リーグの日本選手最長記録を更新した。ドジャースは九回にマンシーがこの試合３本目の本塁打を放ち、８―７でサヨナラ勝ち。

カブスの今永はパイレーツ戦に先発して６回を無安打無失点。同僚の鈴木は負傷者リストから復帰して５番右翼で今季初出場し、３打数１安打だった。

ブルージェイズの岡本はツインズ戦に５番三塁で出場し４打数無安打。ホワイトソックスの村上はロイヤルズ戦に３番一塁で出て４打数無安打。レッドソックスの吉田はカージナルス戦に３番ＤＨで出て３打数１安打だった。

アストロズの今井はマリナーズ戦に先発し１死しか取れず３失点。ロッキーズの菅野はパドレス戦に先発して６回２失点だった。ともに勝敗は付かなかった。

レンジャーズ戦の５回、右前打を放つドジャースの大谷。昨季から続く連続出塁を４４試合に伸ばした＝１０日、ロサンゼルス

レンジャーズ戦の５回、右前打を放ち、昨季から続く連続出塁を４４試合に伸ばしたドジャースの大谷（左）＝１０日、ロサンゼルス

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