高市首相「国論二分政策」実現訴え＝自民が全国幹事長会議

政治・外交

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自民党は１１日、全国幹事長会議を党本部で開いた。高市早苗首相（党総裁）は、「国旗損壊罪」の導入や旧姓の通称使用拡大など、自身の掲げる「国論を二分する政策」の実現について「何としても約束を果たす」と強調。来春の統一地方選や２０２８年の参院選に触れ、「選挙に勝ち続ける足腰の強い党をつくりたい」と結束を呼び掛けた。

首相は、自民が大勝した先の衆院選で掲げた公約に関し、「責任ある積極財政、インテリジェンス（情報収集・分析）機能や安全保障の強化など、議論を呼ぶ内容もあったが、国民から『やり抜け』と背中を押してもらった」と主張した。

その上で、来年を「勝負の年」と位置付け、「統一地方選を勝ち抜くためには、どこまで公約を実現できたかだ。今年、結果を出さなければならない」と訴えた。さらに、統一地方選で敗れた場合は「再来年の参院選もいい結果は得られない」と危機感を示した。

自民党の全国幹事長会議であいさつする高市早苗首相＝１１日午後、東京・永田町の同党本部自民党の全国幹事長会議であいさつする高市早苗首相＝１１日午後、東京・永田町の同党本部

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