高市首相、改憲発議「１年でめど」＝統一選・参院選に決意―自民党大会

政治・外交

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自民党は１２日、東京都内のホテルで第９３回定期党大会を開いた。高市早苗首相（党総裁）が演説し、憲法改正について「発議にめどが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と表明。今後１年で国会発議に道筋を付けたいとの考えを明らかにした。「歴史という書物の新たなページをめくるべきかどうか、国民に堂々と問おうではないか」と述べ、改憲の是非を問う国民投票の実現に意欲を示した。

首相は「どのような国をつくり上げたいか、理想の姿を物語るのが憲法だ」と指摘。「議論のための議論ではなく、行うべきは決断のための議論だ」と語り、衆参両院の憲法審査会で検討を加速させる必要性を強調した。

首相は党運営について、２月の衆院選大勝に触れ「今年いくつの公約を実現できたか、来年いくつの公約を実現できるかが党勢拡大につながる」と力説。来春の統一地方選や２０２８年の参院選に向け「国でも地方でも選挙に勝ち続ける強い党をつくる」と決意を語った。

皇族数の確保策については、旧宮家の男系男子が養子として皇籍に復帰する案を「第１優先」とする方針を説明した。小林鷹之政調会長は記者団に、今国会での皇室典範改正を目指すと述べた。

党大会では、２６年の運動方針を採択。衆院選での勝利を踏まえ「あらゆる選挙を勝ち抜く基盤構築の絶好の機会だ」と指摘し、統一選と参院選に「全力で取り組む」と打ち出した。

運動方針では、改憲原案の国会提出を目指すことも明記。２５年の結党７０年を受けた「新ビジョン」も発表し、「改憲が死活的に求められる」と訴えた。

来賓として、連立政権を組む日本維新の会の吉村洋文代表、経団連の筒井義信会長が出席した。吉村氏は衆院議員定数削減の実現や「副首都」法案成立を主張し、改憲について「今まさに進める時だ」と呼び掛けた。

自民党大会で演説する高市早苗首相＝１２日、東京都港区自民党大会で演説する高市早苗首相＝１２日、東京都港区

自民党大会で党歌を歌う高市早苗首相（右から５人目）ら＝１２日、東京都港区自民党大会で党歌を歌う高市早苗首相（右から５人目）ら＝１２日、東京都港区

自民党大会であいさつする経団連の筒井義信会長＝１２日、東京都港区自民党大会であいさつする経団連の筒井義信会長＝１２日、東京都港区

自民党大会であいさつする日本維新の会の吉村洋文代表＝１２日、東京都港区自民党大会であいさつする日本維新の会の吉村洋文代表＝１２日、東京都港区

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