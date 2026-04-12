遺族ら冥福祈る＝２度の震度７、益城町で追悼式―町主催は５年ぶり・熊本地震１０年

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２０１６年４月の熊本地震で、２度の震度７の揺れに襲われた熊本県益城町で１２日、町主催の追悼式が５年ぶりに開かれた。１４日の前震と１６日の本震から間もなく１０年。遺族ら計１８４人が参列し、犠牲者の冥福を祈った。

式典では、参列者全員が１分間黙とう。同町の西村博則町長は「災害はいつ、どこで起きるか分からない。再び深い悲しみが訪れないよう、災害に強いまちづくりを進めなければならない」とあいさつした。木村敬知事は「安心して暮らせる地域として復興がさらに進むよう、引き続き力強く支えていく」と強調した。

本震で母＝当時（８４）＝を亡くした松野良子さん（６９）が遺族を代表し、「熊本地震を決して風化させないように、後世に伝えていかなくてはならない。伝承こそが私たちに課せられた大切な役目だ」と訴えた。その後、遺族や町関係者らが白い花を祭壇に手向け、静かに祈りをささげた。

式典後、取材に応じた久保征明さん（８３）は、災害関連死で妻の益子さん＝当時（７２）＝を失った。「ちょうど１０年。一つの区切りかな」との思いから参列したといい、「町が復興しているのを見るとうれしい」と話した。

熊本地震で、５年ぶりに開催された町主催の追悼式で黙とうする遺族ら＝１２日午前、熊本県益城町

５年ぶりに開催された町主催の追悼式＝１２日午前、熊本県益城町

５年ぶりに開催された町主催の追悼式で、献花する遺族ら＝１２日午前、熊本県益城町

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