山中に遺体遺棄容疑、男逮捕＝不明の１０代女性か、関連捜査―大分県警

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大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄したとして、県警は１２日未明、死体遺棄容疑で、職業不詳の姫野忠文容疑者（５８）＝大分市元町＝を逮捕した。３月上旬から県内の１０代後半の女性が行方不明になっており、県警が関連を調べている。

県警によると、女性の足取りなどの捜査で同容疑者が何らかの事情を知っている可能性が浮上。話を聞いたところ、おおむね容疑を認め、殺害をほのめかす供述をしたという。

県警は１２日午後、豊後大野市内の山中で身元不明の遺体を発見。遺体はこの女性の可能性もあるとみて、今後、司法解剖を行うなどして身元や死因の特定を進める。

逮捕容疑は３月上旬ごろ、豊後大野市の山中に氏名や年齢が不明の遺体を遺棄した疑い。

県警によると、女性は３月２日午後１１時半ごろに家族が自宅で姿を確認したのを最後に行方が分からなくなり、母親が同４日に行方不明者届を出していた。

大分県警本部

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