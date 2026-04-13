長期金利、２．４９０％に上昇＝２７年ぶり高さ、株・円も下落―中東不安で・東京市場

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１３日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、２．４９０％に上昇（債券価格は下落）した。日本相互証券によると、約２７年ぶりの高水準となった。米・イスラエルとイランの停戦を巡る不透明感で原油先物相場が上昇。インフレ懸念から日本国債が売られた。週明けの東京市場は株、円も売りが先行。中東不安でトリプル安の様相を呈した。

米国とイランは１１、１２両日にパキスタンで戦闘終結に向けて協議したが、合意に至らなかった。協議終了後、トランプ米大統領は米国がホルムズ海峡を封鎖する作業を始めたと明らかにするなど、「事態は混沌（こんとん）としており、投資意欲は後退している」（中堅証券）という。

長期金利は１９９９年２月、大蔵省（現財務省）の資金運用部が国債の買い入れの停止を決めたと伝わり、長期金利が急騰した「運用部ショック」時の２．４４０％を上回った。ニューヨーク原油先物相場の時間外取引で米国産標準油種ＷＴＩが１バレル＝１００ドルを突破し、米長期金利も上昇したことが影響した。

一方、東京株式市場は幅広い業種で売りが優勢になり、日経平均株価の終値は前週末比４２１円３４銭安の５万６５０２円７７銭と反落した。日経平均の下落幅は一時６００円を超えた。

外国為替市場では「有事のドル買い」で円安が進行。ただ、市場からは「心理的節目の１６０円台を前に、政府・日銀による為替介入への警戒感は強まっており、一段の円売り・ドル買いには慎重だ」（邦銀）との声が聞かれた。午後５時現在は１ドル＝１５９円６０～６１銭と前週末比２６銭の円安・ドル高。

２．４９０％に上昇した長期金利を示すモニター＝１３日午前、東京都中央区

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