熊本城、修復へ奮闘続く＝完全復旧は５２年度―１４日、前震１０年

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熊本地震の前震から１４日で１０年。「復興のシンボル」と位置付けられた熊本城の天守閣は修復が完了し、堂々たる姿で観光客を魅了している。ただ、「第三の天守」とも呼ばれる「宇土櫓（やぐら）」や石垣などの復旧は道半ば。関係者は２０５２年度の完全復活を目指し、奮闘を続けている。

熊本城は、前震と約２８時間後に起きた本震で、大小二つの天守から成る天守閣の屋根瓦の大半が剥がれ落ち、城内に計１３棟ある国重要文化財すべてが破損するなどした。土台となる石垣は約３割に相当する約２万３６００平方メートルが崩れるなどし、城全体の被害総額は約６３４億円に上る。

熊本市は１８年３月、「熊本城復旧基本計画」を策定。３７年度の修復完了を目指したが、文化財や史跡の価値を損なわない方法の検討に時間を要し、工期を延長した。

３２年度の修復完了を見込む宇土櫓は高さ約１９メートル、３層５階、地下１階からなる国重要文化財だ。慶長年間（１５９６～１６１５年）の創建とされ、築城当時の姿を保っていたが、地震で基礎や柱の４２カ所が損傷。各階で柱が傾斜して床が水平でない「不陸」状態になり、最大２６５ミリメートルの高低差が生じた。

部分的な修理は困難で、解体・組み直しが決まり、予定では２８年度に組み立てが始まる。すべて解体しての修復は１９２７年以来、約１００年ぶりで、熊本城総合事務所復旧整備課の上村祐一課長（５３）は「後世に残していけるようしっかり取り組む」と意気込む。

より時間が必要なのは石垣だ。国の特別史跡の一部で、特徴の一つに、上部ほど勾配がきつく、敵がよじ登るのを困難にする「武者返し」がある。

修復では、地震の揺れでずれた石を取り除き、被災前の写真と照合するなどしながら元の位置に戻していく。重機などを使い、１０万個以上を積み直す必要があるとみられ、現在の進捗（しんちょく）率は約７％。５年ほど携わっている石工の北園和憲さん（４８）は「遺構を傷つけてはいけない。１週間に４０個を動かせれば御の字」と話す。

地震の際、高校１年生だった熊本市出身の田中伸幸さん（２５）は約３年前、石工職人の門戸をたたいた。「これから先、大きな地震が来ても耐えられる石垣を積みたい」。北園さんらと共に日々、汗を流している。

熊本地震からの復旧が続く熊本城。左は天守閣、右は素屋根で覆われ修復中の「宇土櫓（やぐら）」＝７日、熊本市（小型無人機で撮影）

熊本地震からの復旧が続く熊本城。奥は天守閣、手前は素屋根で覆われ修復中の「宇土櫓（やぐら）」＝７日、熊本市（小型無人機で撮影）

熊本地震からの復旧が続く熊本城。手前は天守閣、奥は素屋根で覆われ修復中の「宇土櫓（やぐら）」＝７日、熊本市（小型無人機で撮影）

復旧が続く熊本城の石垣＝３月９日、熊本市

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