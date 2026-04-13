遺体発見、身元確認急ぐ＝不明男児捜索中、着衣類似か―学校から約２キロの山中・京都府警

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京都府南丹市で３月２３日から行方不明になっている市立園部小の安達結希さん（１１）の行方を捜している府警は１３日、同市内の山中で、子どもの可能性がある遺体を発見したと発表した。府警は１４日、司法解剖をするなどして詳しい死因や身元の確認を急ぐ。

府警によると、遺体は小柄で、濃紺のフリースやベージュのズボン、靴下を着用し、靴は履いていなかった。不明時、安達さんもフリースとベージュのズボン姿だった。

府警は１３日夕、約５０人態勢で捜索中、同小から南西約２キロの山中で、あおむけに倒れている遺体を発見した。死後数日以上が経過しているとみられ、性別や外傷の有無は不明という。

発見場所は、安達さん宅からは約８キロの距離にある。付近には住宅も点在するが、街灯などはなく、日没後の見通しは悪い。

府警は１２日も同規模の態勢で同市園部町の山中を捜索。安達さん宅から北に約３～４キロの場所で、行方不明になった日に履いていたのと同じメーカーの黒のスニーカーを発見している。

府警によると、安達さんは３月２３日午前８時ごろ、父親が運転する車で園部小付近まで行き、車を降りた後に行方が分からなくなった。学校ではこの日、卒業式が行われ、担任教員は午前８時半ごろ不在に気付いたが、すぐに保護者には連絡せず、同１１時５０分ごろ連絡。父親が正午ごろ１１０番した。

同２９日には、学校から西に約３キロ離れた山中で、安達さんが通学に使っていた黄色のランリュックを親族が発見した。

行方不明になっている安達結希さん（京都府警提供）

遺体が見つかった現場周辺＝１３日午後、京都府南丹市

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