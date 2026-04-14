機内持ち込み制限、２４日から＝モバイルバッテリー、罰則も―国交省
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航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みは２個まで、充電はＮＧ―。国土交通省は１４日、モバイルバッテリーの機内持ち込みに関する新たなルールを２４日から適用すると発表した。航空各社も利用者に周知を呼び掛けている。
国交省によると、新ルールでは、１人当たり機内に持ち込めるのは１６０ワット時以下の２個まで。機内でモバイルバッテリー本体を充電したり、バッテリーからスマートフォンなど他の電子機器に充電したりすることは禁止となる。
モバイルバッテリーを預け入れの手荷物ではなく機内に持ち込むことや、収納棚ではなく手元で保管することなど、従来のルールは維持する。バッテリー本体への充電と個数制限に違反した場合、２年以下の拘禁刑または１００万円以下の罰金が科される可能性がある。
また、持ち込むモバイルバッテリーの容量によっては、デジタルカメラなどの電子機器の予備バッテリーの持ち込み個数にも制限がかかる場合もある。
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