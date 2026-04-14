「常に孤独感」４．５％＝「誰かと食事しない」強い傾向―内閣府調査

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内閣府は１４日、孤独・孤立の実態把握に向けた２０２５年の全国調査の結果を公表した。孤独感が「しばしばある・常にある」と答えた人の割合は４．５％で、前年から０．２ポイント増加した。誰かと一緒に食事をする頻度との関連性を今回初めて調べたところ、「ほとんどない」人に孤独感が強い傾向が見られた。

調査は昨年１２月、無作為抽出した全国の１６歳以上の２万人を対象に書類を郵送して実施。１万１８７３人（５９．４％）から有効回答を得た。国による調査は今回が５回目。

孤独感が「時々ある」と回答した人は１３．７％、「たまにある」は１９．５％だった。「しばしばある・常にある」の割合は３０～５０代で高かった。

誰かと一緒に食事をする頻度との関連性を見ると、「ほとんどない」と答えた人の１７．３％が、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した。一緒に食事が「月に１～２日程度」の人では５．１％、「週１日程度」では３．７％だった。

悩む男性（写真はイメージ）

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