発見遺体、不明の１１歳と判明＝ＤＮＡ鑑定で、死因は不詳―３月下旬ごろ死亡か・京都府警

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京都府南丹市で３月下旬から行方不明になっている市立園部小の安達結希さん（１１）の捜索中に見つかった子どもとみられる遺体について、ＤＮＡ型鑑定の結果、身元は安達さんと判明したことが１４日、捜査関係者への取材で分かった。

府警は同日、司法解剖を実施。死後、相当期間が経過しているなどしており、死因は現時点で「不詳」とした。死亡時期は３月下旬ごろと推定されるという。発見現場周辺の状況を詳しく調べるための検証も行い、事件に巻き込まれた可能性を視野に調べを進めている。

府警によると、遺体は１３日午後４時４５分ごろ、同小の南西約２キロの山中で、あおむけに倒れている状態で見つかった。埋められた状態ではなかったという。

遺体は濃紺のフリースと灰色のトレーナー、ベージュの長ズボンを着用し、靴は履いていなかった。安達さんは行方不明になった日、黒いスニーカーを履いていた。

遺体が見つかった現場周辺＝１３日、京都府南丹市

安達結希さん（京都府警提供）

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