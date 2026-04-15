１１歳男児宅を家宅捜索＝死体遺棄容疑で―事件性など慎重捜査・京都府警

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京都府南丹市の山林で見つかった市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体を巡り、府警は１５日、同市園部町にある安達さんの自宅に、死体遺棄容疑で家宅捜索に入った。

安達さんのものとみられる複数の所持品が離れた場所で見つかったことや遺体の発見状況などから、自宅への強制捜査が必要と判断したもようだ。府警は親族らから任意で事情を聴くなどしており、安達さんが事件に巻き込まれた可能性も視野に、慎重に捜査を進める。

府警の捜査員らは午前７時ごろから、捜査車両で自宅前に次々と到着。敷地内の道路の幅をメジャーで測ったり、物置とみられる建物に入ったりしていた。庭や木の写真を撮っている様子も確認できた。周辺には広範囲に規制線が張られ、捜索は夜も続いた。

府警などによると、安達さんの遺体は１３日午後４時４５分ごろ、園部小の南西約２キロの山林で、あおむけの状態で見つかった。埋められるなど、隠された様子はなかったという。切り傷や刺し傷など目立った外傷はなかった。

濃紺のフリースと灰色のトレーナー、ベージュのズボンを着用し、靴は履いていなかった。安達さんは行方不明になった日、黒いスニーカーを履いていた。

府警や市教育委員会によると、安達さんは３月２３日午前８時ごろ、父親が運転する車で園部小近くまで行き、車を降りた後に行方が分からなくなったという。担任教員は午前８時半ごろに不在に気付いたが、保護者に知らせず、連絡したのは同１１時５０分ごろだった。

府警は延べ約１０００人を投入し、市内各地で捜索を実施した。安達さんが通学に使っていた黄色のランリュックは同月２９日、園部小の西約３キロの山の中で親族が発見。履いていたのと同じメーカーの黒のスニーカーは今月１２日、同小から南西に約６キロ離れた山中で見つかった。

京都府警が死体遺棄容疑で家宅捜索に入った安達結希さんの自宅＝１５日午後、同府南丹市

京都府警が家宅捜索に入った安達結希さんの自宅で、箱を運ぶ捜査員＝１５日午後、同府南丹市

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