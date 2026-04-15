コロナ乗り越え四半世紀＝人手不足が課題―ディズニーシー

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東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉県浦安市）で１５日、開園２５周年の記念セレモニーが開かれた。コロナ禍で苦境に陥ったが、今年１月には東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と合わせた累計来園者数が９億人を突破。人手不足が深刻化する中、顧客満足度の維持、向上が課題となりそうだ。

「理解と支援のたまものだ」。セレモニーでは、運営会社オリエンタルランド（ＯＬＣ）の高橋渉社長がミッキーマウスとともに登壇し、ゲスト（来園者）らに感謝を表明。夫婦で訪れた東京都福生市の７０代男性は「オープン時から来ている。２５年はあっという間」と振り返った。

ＴＤＳは２００１年９月、海をテーマに開園。ＴＤＬと差別化したアトラクションなどで人気を博したが、新型コロナの感染拡大で２０年には４カ月の休園を強いられ、ＯＬＣの２１年３月期連結決算は１９９６年の上場以来初の最終赤字に転落した。

コロナ収束後は客足も回復。１日当たりの入園者数の上限も下げ、混雑緩和に取り組む。２４年には新エリア「ファンタジースプリングス」を開業。ＴＤＬとともに「複数回来園するリピート率は（近年）９０％を超える」（担当者）という。

ただ、ニッセイ基礎研究所の広瀬涼研究員は、「従来と同じ質でエンターテインメントを提供できていない」と手厳しい。ＴＤＳ開業時に５５００円だった一般チケット価格は現在、変動制の導入で繁忙期には１万円を超える。一方、ショーの出演者をはじめとする人員減も目立つという。収益性とサービスの質を確保しつつ、目の肥えたリピーターをつなぎ留められるかが問われている。

東京ディズニーシー開園２５周年セレモニーであいさつするオリエンタルランドの高橋渉社長＝１５日午前、千葉県浦安市

東京ディズニーシー開園２５周年記念セレモニーに登場したミッキーマウス（中央）＝１５日午前、千葉県浦安市

東京ディズニーシー開園２５周年記念セレモニー＝１５日午前、千葉県浦安市

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