男児遺体、３０代父親を逮捕＝山林に遺棄容疑―自宅を家宅捜索・京都府警

社会

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京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が見つかった事件で、遺体の遺棄に関与したとして、府警が死体遺棄容疑で、安達さんの３０代の父親を逮捕したことが１６日、捜査関係者への取材で分かった。

府警は１５日、安達さんの自宅を同容疑で家宅捜索し、父親ら親族から任意で事情を聴いていた。事件は重大局面を迎えた。

府警の捜査員らは同日午前７時ごろから、捜査車両で自宅前に次々と到着。敷地内の道路の幅をメジャーで測ったり、物置とみられる建物に入ったりしていた。庭や木の写真を撮っている様子も確認できた。周辺には広範囲に規制線が張られ、捜索は夜も続いた。

府警などによると、安達さんの遺体は１３日午後４時４５分ごろ、園部小の南西約２キロの山林で、あおむけの状態で見つかった。埋められるなど、隠された様子はなかったという。切り傷や刺し傷など目立った外傷はなかった。

濃紺のフリースと灰色のトレーナー、ベージュのズボンを着用し、靴は履いていなかった。安達さんは行方不明になった日、黒いスニーカーを履いていた。

京都府警が死体遺棄容疑で家宅捜索に入った安達結希さんの自宅＝１５日午後、同府南丹市京都府警が死体遺棄容疑で家宅捜索に入った安達結希さんの自宅＝１５日午後、同府南丹市

京都府警が家宅捜索に入った安達結希さんの自宅で、箱を運ぶ捜査員＝１５日午後、同府南丹市京都府警が家宅捜索に入った安達結希さんの自宅で、箱を運ぶ捜査員＝１５日午後、同府南丹市

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