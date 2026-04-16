男児遺棄容疑、３７歳父親逮捕＝殺害認める供述、本格捜査へ―遺体を複数回移動か・京都府警

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京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が見つかった事件で、府警は１６日、死体遺棄容疑で、父親の会社員優季容疑者（３７）＝同市園部町大河内＝を逮捕した。

死体遺棄容疑について「私のやったことに間違いありません」と供述。遺体は複数回にわたって移動を繰り返したとみられる。捜査関係者によると、結希さんの殺害も認める話をしているという。

結希さんの行方不明が判明してから３週間余りで捜査は急展開した。府警は同日、南丹署に３７人体制で捜査本部を設置し、身柄を送検。遺体が遺棄された詳しい状況を調べるとともに、動機などを追及する。

逮捕容疑は３月２３日朝～今月１３日午後４時４５分ごろ、南丹市内で結希さんの遺体を運び込み、山林に遺棄した疑い。

府警などによると、結希さんは３月２３日朝まで生きていたことが確認されているという。遺体は今月１３日、園部小の南西約２キロの山林で見つかった。目立った外傷は見られず、埋められるなどした形跡もなかった。司法解剖の結果、死因は特定されなかった。

府警は同１５日、同容疑で結希さんの自宅を家宅捜索するとともに、優季容疑者ら親族から任意で事情聴取していた。

優季容疑者は府警に対し、３月２３日午前８時ごろ、園部小近くで同容疑者運転の車を降りて以降、結希さんの行方が分からなくなったと説明。学校の防犯カメラに結希さんは映っていなかった。

安達結希さん（京都府警提供）

１５日、死体遺棄容疑で京都府警が家宅捜索に入った安達結希さんの自宅＝同府南丹市

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