グループ開設元教諭に実刑＝盗撮共有事件―名古屋地裁

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教員７人が女子児童の盗撮画像などをＳＮＳグループチャットで共有していたとされる事件で、性的姿態撮影処罰法違反や器物損壊などの罪に問われたグループ開設者の名古屋市立小元教諭、和田（旧姓森山）勇二被告（４２）の判決が１６日、名古屋地裁であった。西脇真由子裁判官は懲役２年６月（求刑懲役４年）を言い渡した。

公判で和田被告は教員仲間同士であれば流出の恐れはないと考えていたと説明したが、西脇裁判官は「児童の心身を保護する立場を悪用し、画像拡散などの危険な状態をつくりだし卑劣だ」と非難。その上で「身勝手な動機に酌量の余地はなく、被害弁償などを踏まえても実刑は免れない」と結論付けた。

判決によると、和田被告は２０２４年９月、校外学習で訪れた愛知県の消防署内で、当時９歳の女児を盗撮し、画像をグループチャットで共有。同１０月～２５年６月、自宅で女児７人のリコーダーに体液を付着させるなどした。

名古屋地裁＝名古屋市中区

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