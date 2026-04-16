インドネシアから移送１３人逮捕＝警官ら装い暗号資産詐取容疑―警視庁など

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インドネシアを拠点に警察官らをかたった特殊詐欺に関わったとして、警視庁と奈良県警の合同捜査本部は１６日、同国から移送した２０～５０代の日本人の男１３人を詐欺容疑で逮捕した。認否は明らかにしていない。

同庁特別捜査課によると、日本人による特殊詐欺の拠点が同国で摘発されたのは初めて。男らは関西地方で被害が確認されている数件の事件に関与したとみられ、同課が実態解明を進める。

１３人は同日午前、羽田空港に到着。空港内で逮捕状が執行された後、捜査員に付き添われて報道陣の前に姿を現した。

逮捕容疑は２月中旬～３月上旬ごろ、奈良県の６０代女性に警視庁浅草署員らを装って「資金洗浄の疑いがかけられている。調査が必要」などとうその電話をかけ、計８回にわたり暗号資産「イーサリアム」計８００万円相当を購入させて、男らが管理する口座に送金させ詐取した疑い。

同課などによると、男らはジャカルタ近郊の西ジャワ州ボゴールにあった拠点で活動していたとみられ、現地当局が３月に拘束した。拠点からは警察官の制服やスマートフォン、タブレット端末などが押収された。

インドネシアから移送され、羽田空港に到着した特殊詐欺事件の容疑者（手前）ら＝１６日午前、東京都大田区

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