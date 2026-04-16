柏崎原発、１４年ぶり営業運転＝福島第１原発事故後初めて―東電

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１月の再稼働後、相次ぐトラブルで営業運転開始が遅れていた東京電力柏崎刈羽原発６号機（新潟県）が１６日午後４時、約１４年ぶりに営業運転に移行した。東電の原発としては福島第１原発事故以降初めて。当初は２月下旬の予定だったが、約５０日遅れとなった。

１月に中部電力浜岡原発（静岡県）で地震想定に関するデータ不正問題が発覚。原発の安全性に対する信頼が揺らぐ中、事故当事者である東電が、安全を最優先とする運転を続けられるかが注目される。

東電が１６日、移行前の最終検査を行い、１００％の出力で運転している原子炉や発電機、タービンなどに異常がないことを確認。原子力規制委員庁職員が、柏崎刈羽原発の稲垣武之所長へ使用前確認証を手渡した。

東電によると、定期検査が行われる来年４月までの約１年間の運転を計画しているという。確認証を受け取った稲垣所長は、報道陣に「あくまでもゴールではなくスタートだ」と強調。「福島第１原発事故の反省と教訓は決して忘れず、安全最優先で運転をしていく」と述べた。

東京電力柏崎刈羽原発＝２０２５年１１月、新潟県柏崎市

原子力規制庁職員から使用前確認証を受け取る東京電力柏崎刈羽原発の稲垣武之所長（左）＝１６日午後、新潟県刈羽村

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