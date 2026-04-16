高市内閣支持、微減５９．１％＝過去最低も高水準維持―時事世論調査

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時事通信が１０～１３日に実施した４月の世論調査によると、高市内閣の支持率は前月比０．２ポイント減の５９．１％だった。２カ月連続で政権発足後の最低を更新したが、高水準を依然維持している。不支持率は同１．１ポイント減の１９．２％、「分からない」は２１．７％だった。

内閣を支持する理由（複数回答可）は「リーダーシップがある」２８．３％、「首相を信頼する」２０．２％、「印象が良い」１６．４％、「他に適当な人がいない」１３．５％などだった。

政党支持率は自民党が２５．７％（前月２６．９％）で首位。自民に大きく離されつつも国民民主党が２．９％（同３．８％）で続き、野党トップを守った。以下、中道改革連合２．５％、日本維新の会２．２％、参政党２．１％、チームみらい２．０％、公明党１．９％、共産党１．５％、立憲民主党１．３％、日本保守党０．９％、れいわ新選組０．８％、社民党０．３％の順だった。「支持政党なし」は５１．５％だった。

首相は週刊文春で不倫疑惑が報じられた松本洋平文部科学相を続投させる意向を示している。首相は松本氏を更迭すべきだと思うかどうか尋ねたところ、「思う」が３０．６％、「思わない」が２９．８％で拮抗（きっこう）した。

調査は全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施した。有効回収率は５８．８％。

高市早苗首相＝１４日、首相官邸

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