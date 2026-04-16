「国家情報」法案、賛成４割＝中道支持層は反対多数―時事世論調査

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時事通信の４月の世論調査で、インテリジェンス（情報収集・分析）機能の強化に向けた政府の「国家情報会議」設置法案への賛否を聞いたところ、賛成が３９．１％で、反対の１９．０％を上回った。「どちらとも言えない・分からない」は４１．９％だった。

同法案は高市早苗首相が「国論を二分する政策」と位置付ける法案の一つ。政府が必要性を主張する一方、野党はプライバシー侵害を懸念していると説明した上で、質問した。

自民党支持層では賛成５４．６％、反対１０．９％、日本維新の会支持層では賛成５０．０％、反対１１．５％、国民民主党支持層では賛成５５．９％、反対１４．７％と、賛成が反対を引き離した。中道改革連合支持層では賛成３４．５％、反対４１．４％と賛否が逆転した。

調査は１０～１３日、全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５８．８％。

高市早苗首相＝７日、首相官邸

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