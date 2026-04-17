三浦璃来、木原龍一組が現役引退＝五輪ペア金の「りくりゅう」―フィギュアスケート

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２０２６年ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来（２４）と木原龍一（３３）＝ともに木下グループ＝が１７日、所属先のＳＮＳで今季限りでの現役引退を発表した。

「りくりゅう」の愛称で親しまれた。ミラノ・コルティナ五輪はフリーで世界歴代最高点をマークし、ショートプログラム５位からの逆転劇で頂点に立った。

２人は２０１９年夏にペアを結成。スピードのあるリフトや息の合ったスピンなどが特長で、日本勢が苦戦してきたペア種目で歴史を刻んだ。

２２年北京五輪は団体で日本の銀メダルに貢献し、個人で７位入賞。２２～２３年シーズンにはグランプリ・ファイナル、四大陸選手権、世界選手権を制し、主要国際大会３冠を果たした。世界選手権は２５年にも優勝した。

三浦璃来（右）、木原龍一 フィギュアスケート選手

ミラノ・コルティナ五輪で演技を終えた三浦璃来（左）と木原龍一＝２月１６日、イタリア・ミラノ郊外

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（左）と木原龍一＝２月１６日、イタリア・ミラノ郊外

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