三浦璃来、木原龍一組が現役引退＝五輪ペア金の「りくりゅう」―フィギュアスケート
Newsfrom Japanスポーツ
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
２０２６年ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来（２４）と木原龍一（３３）＝ともに木下グループ＝が１７日、所属先のＳＮＳで今季限りでの現役引退を発表した。
「りくりゅう」の愛称で親しまれた。ミラノ・コルティナ五輪はフリーで世界歴代最高点をマークし、ショートプログラム５位からの逆転劇で頂点に立った。
２人は２０１９年夏にペアを結成。スピードのあるリフトや息の合ったスピンなどが特長で、日本勢が苦戦してきたペア種目で歴史を刻んだ。
２２年北京五輪は団体で日本の銀メダルに貢献し、個人で７位入賞。２２～２３年シーズンにはグランプリ・ファイナル、四大陸選手権、世界選手権を制し、主要国際大会３冠を果たした。世界選手権は２５年にも優勝した。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]