ＷＢＣチケットを高額転売＝最大９倍、容疑で２人書類送検―警視庁

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東京ドームで開催された米大リーグ機構（ＭＬＢ）東京シリーズやワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次リーグのチケットを最大約９倍の高値で転売したとして、警視庁生活安全特別捜査隊は１７日、チケット不正転売禁止法違反容疑で、会社員の男（５１）＝東京都西東京市＝と自営業の女（３３）＝新宿区＝をそれぞれ書類送検した。いずれも容疑を認め、女は「大谷翔平選手が出場する試合はプレミアム感があり、チケットを転売すれば高額で売れると思った」などと話しているという。

送検容疑は、男は昨年３月１２日～今年１月１７日、東京都の女性ら３人にＷＢＣ１次リーグの日本対台湾戦などのチケット６枚（定価計１９万４０００円）を計１５２万円で、女は今年１月、熊本県の女性ら３人に日本対韓国戦などのチケット６枚（定価計１３万５００円）を計約８３万円で、それぞれ不正転売した疑い。

東京ドーム＝東京都文京区

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