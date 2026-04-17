「学校寄った後、首絞め殺害」＝父親、逮捕前の任意聴取に―京都男児遺棄・府警

Newsfrom Japan

京都府南丹市の山林で、市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）が逮捕前の府警の任意聴取に、「学校に寄った後、別の場所で首を絞めて殺害した」という趣旨の話をしていたことが１７日、捜査関係者への取材で分かった。

結希さんの死因は特定されておらず、府警は死亡に至った経緯を慎重に調べている。

府警などによると、優季容疑者は府警に対し、３月２３日午前８時ごろ、園部小近くで自身が運転する車から結希さんが降りて以降、行方が分からなくなったと説明していた。

ドライブレコーダー映像の一部は消されていたが、残った記録を解析するなどしたところ、優季容疑者が同日朝に園部小近くまで運転していたことが分かった。車内に結希さんがいた状況は確認できていないという。学校の防犯カメラにも結希さんの姿は映っていなかった。結希さんは、同日朝まで生きていたことは判明している。

京都府警南丹署に移された、安達優季容疑者のものとみられる車＝１７日、同府南丹市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]