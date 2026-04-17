石油販売会社５社を起訴＝軽油カルテル、独禁法違反罪―個人は立件見送り・東京地検

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東京都内の運送業者など法人向けの軽油販売を巡る価格カルテル事件で、東京地検特捜部は１７日、独禁法違反（不当な取引制限）罪で、東日本宇佐美（東京都）など石油販売会社５社を起訴した。担当者など個人の立件は見送った。カルテルが長年にわたって続いていたことなどを考慮したとみられる。認否は明らかにしていない。

公正取引委員会が同日午前、検事総長に刑事告発していた。告発は２０２３年２月の東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件以来。

ほかに起訴されたのは、ＥＮＥＯＳウイング（名古屋市）、エネクスフリート（大阪市）、キタセキ（宮城県）、共栄石油（東京都）。

起訴状によると、５社の担当者は２４年１０～１２月、都内の飲食店で、軽油の販売価格を引き上げたり、引き下げ幅を抑えたりすることで合意したとされる。

東京地検＝東京都千代田区

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