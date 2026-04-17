ローソン、ファミマ最高益＝セブンは客足伸び悩み―２６年２月期

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コンビニ大手３社の２０２６年２月期連結決算が１７日、出そろった。ローソンとファミリーマートは増量や割引などのキャンペーン施策が奏功し、営業利益に当たる事業利益が過去最高を更新。一方、「セブン―イレブン」を展開する最大手セブン＆アイ・ホールディングスは客足が伸び悩み、小幅増益にとどまった。

ローソンは創業５０周年を記念した増量企画が好調だったほか、映画「国宝」などのチケット収入も伸びた。人工知能（ＡＩ）を活用した効率的な商品発注もコスト削減につながり、売上高に当たる営業収益や純利益も過去最高となった。

ファミマは、前期に中国事業の再編による特別利益を計上した反動で純利益は減益だったが、値引きキャンペーンや、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手を広告に起用したおにぎりの販売が好調だった。

セブン＆アイのコンビニ事業は、北米がガソリン収入の減少で減収。国内は原材料や人件費高騰が重しとなり減益となった。客数は北米が４．３％、国内が０．９％それぞれ減少した。

（写真上から）ローソン、ファミリーマート、セブンイレブンのロゴマーク

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