自衛艦が台湾海峡通過＝日本側に強く抗議―中国軍

Newsfrom Japan

【北京時事】中国軍で台湾方面を管轄する東部戦区の報道官は１７日、海上自衛隊の護衛艦「いかづち」が台湾海峡を通過したと公式ＳＮＳで発表した。中国外務省の郭嘉昆副報道局長は同日の記者会見で、「中国の主権と安全に対する重大な脅威」として、日本側に強く抗議したことを明らかにした。

日本側は公表していないが、通過が事実なら昨年１１月の高市早苗首相の台湾有事に関する発言に中国側が反発して以降、初めてとみられる。

東部戦区によると、いかづちは同日午前４時２分（日本時間同５時２分）～午後５時５０分（同６時５０分）にかけて通過。海空の兵力を動員し監視したといい、「台湾独立勢力に誤ったシグナルを送った」と日本側を非難した。

中国外務省の郭氏は「台湾海峡に軍事介入し、平和と安定を損なおうとする日本の一部の危険な陰謀を改めて露呈した」と主張。「台湾問題は中国の主権と領土保全、中日関係の政治的基盤に関わるものであり、決して越えてはならないレッドライン（譲れない一線）だ」と強調した。

海上自衛隊の護衛艦「いかづち」＝２０１５年１０月、神奈川県沖の相模湾

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]