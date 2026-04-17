死体遺棄容疑でＩＴ会社社長逮捕＝事務所に血痕、遺体未発見―昨秋から不明の男性役員か・警視庁

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東京・赤坂のＩＴ関連会社の事務所から遺体を運び出したとして、警視庁捜査１課は１７日、死体遺棄容疑で、「Ｌｉｎｕｘジャパン」社長の水口克也容疑者（４９）＝東京都港区西麻布＝を逮捕した。「やっていません」と容疑を否認している。

同課などによると、遺体は見つかっていないが、同社の５０代の男性役員が昨年９月から行方不明となっており、同課はこの役員の可能性があるとみて、殺人容疑も視野に麻布署に捜査本部を設置。２人の間にトラブルがあったとの情報もあり、詳しい経緯や遺棄場所を調べている。

逮捕容疑は昨年１０月５～６日ごろ、港区赤坂の事務所から男性の遺体を運び出し、遺棄した疑い。

捜査関係者などによると、水口容疑者は同じ頃、江東区内でレンタカーを借りており、車で遺体を運搬した可能性があるという。

役員を巡っては昨年１０月１０日、「連絡がつかない」との相談が知人女性から麻布署に寄せられていた。

同署が港区六本木にある役員の自宅マンション付近の防犯カメラを調べたところ、約２週間前の同９月２８日に軽装で自転車に乗り、一人で外出したことが確認された。室内に荒らされた形跡はなく、多額の現金も残されており、明らかに事件性をうかがわせる状況は確認されなかったという。

今年２月に知人女性から再び相談があり、本格的に捜査を開始。役員は行方不明となった翌月以降の予定を入れており、自ら失踪したり自殺したりする理由は見当たらず、生活費など金の動きもなかったことなどから、事件に巻き込まれた疑いが浮上した。

同課が関係先を現場検証したところ、事務所内の複数箇所から役員の血痕を発見。一方で遺体は見つからず、同課は同容疑者が運び出したとみて、複数回にわたり任意で事情を聴いていたが、「知らない」「分からない」などと関与を否定したという。

死体遺棄容疑で逮捕され、警視庁麻布署に入る水口克也容疑者（右）＝１７日午後、東京都港区

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