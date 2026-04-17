自維、９条改憲で隔たり＝衆院選後初の条文起草協議会

政治・外交

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自民党と日本維新の会は１７日、実務者でつくる憲法改正の条文起草協議会を国会内で開き、平和主義の根幹である憲法９条に関する議論をスタートさせた。協議会は２月の衆院選後初めて。両党は改憲推進を連立政権合意書に明記しているが、緊急事態条項創設とは異なり９条改正を巡る見解の隔たりは大きく、意見集約は見通せない。

自民党の新藤義孝元総務相は協議会の冒頭、「まずは実務者協議で詰めたい」と淡々と説明。これに対し、維新の馬場伸幸前代表は「時は来た」とした高市早苗首相の発言に触れて「大変力強い言葉。与党の合意形成を早急に図ることが肝要だ」と語り、両党の温度差を印象付けた。

両党は９条と緊急事態条項に関する条文の起草を連立合意に明記。しかし、「２０２６年度中に条文案の国会提出を目指す」とした緊急事態条項とは対照的に、９条に関するスケジュール感は示さなかった。背景にあるのは両党の見解の違いだ。

自民は戦争放棄をうたった１項、戦力不保持を定めた２項を現行条文のまま維持し、自衛隊保持を記した９条の２を追記する案を掲げる。集団的自衛権行使は限定的にしか認めない内容だ。

これに対し、維新案は２項を削除し、国防軍保持を明記するのが柱。集団的自衛権行使は「全面的に容認する」としている。戦後の安全保障政策の大転換につながるだけに、自民内にも「国民の理解を得にくい」（関係者）と懸念がくすぶる。

憲法改正条文起草協議会であいさつする自民党の新藤義孝氏（左から２人目）。左端は日本維新の会の馬場伸幸氏＝１７日、国会内憲法改正条文起草協議会であいさつする自民党の新藤義孝氏（左から２人目）。左端は日本維新の会の馬場伸幸氏＝１７日、国会内

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