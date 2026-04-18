はしか感染、２３０人超＝新型コロナ後で最多ペース―１０～２０代が中心

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はしかの感染が拡大している。４月上旬までに２３６人の患者が報告され、新型コロナウイルス禍後で最多だった昨年（２６５人）を上回るペースで推移。感染者は１０～２０代が半数を占めており、日本小児科学会はワクチン接種などを呼び掛けている。

はしかは、感染すると約１０日後に風邪に似た症状が表れ、その後高熱と発疹が出る。免疫を持たない人が感染するとほぼ１００％発症し、脳炎や肺炎など重い合併症を引き起こすことがある。

日本は２０１５年、世界保健機関（ＷＨＯ）から土着ウイルスがいない「排除状態」と認定されたが、海外からの持ち込みを起点とする流行は続いている。ＷＨＯによると、世界のはしかの報告数は２１年の約６万人から２４年には約３６万人に増加。近年は米国やアフリカ、東南アジアなどで流行が拡大している。

国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）によると、直近１０年で国内の最多患者数は１９年の７４４人。コロナ禍で水際対策が強化された２０～２２年は大幅に減少したが、２３年以降は増加に転じ、２５年は２６５人とコロナ禍後で最多となった。

ＪＩＨＳの分析では、海外を発端とした感染拡大が続いているとみられる。都道府県別では東京の７２人が最多で、鹿児島２７人、愛知２３人と続く。年齢別は１０代が２４％、２０代が２８％で、ワクチン接種を完了していない人や接種歴が不明の人の割合は半数に上った。

はしかは、１歳児と小学校入学前の計２回の定期接種で発症や重症化のリスクを大幅に抑えられる。一方、３０代後半～４０代を中心とした世代は、定期接種が１回のみで、十分な免疫を持たない人もいる。

１０～２０代など２回接種の対象世代でも未完了の人が存在するため、日本小児科学会は母子手帳などで接種歴を確認し、未接種や不明の場合はワクチン接種を検討するよう呼び掛けている。

国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）の看板

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