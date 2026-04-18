Ｇ７、資源国の金融支援強化＝レアアース、脱中国の供給網で―財務相会合
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【ワシントン時事】先進７カ国（Ｇ７）や資源国などの財務相らは１７日午後（日本時間１８日午前）、米ワシントンでレアアース（希土類）など重要鉱物の安定供給に向けた会合を開いた。レアアースの世界生産の大半を握る中国に依存しないサプライチェーン（供給網）を構築するため、世界銀行などを通じて、資源国に対する金融支援を強化する方針が示された。
会議には、Ｇ７のほか、ブラジルやザンビア、オーストラリアなど重要鉱物の資源国も参加。日本の片山さつき財務相とＧ７議長国のフランスのレスキュール経済・財務相、世銀のバンガ総裁が共同議長を務めた。
会議では、重要鉱物の供給網を多様化するため、世銀やアジア開発銀行、米州開発銀行など国際開発金融機関（ＭＤＢｓ）が資源国の産業発展を支援する取り組みを議論。会議後に記者団の取材に応じた片山氏は支援策について「生産国では雇用や成長にもつながり、ウィンウィンだ」と述べた。
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