長野で震度５強や５弱＝地震続発「十分注意を」―気象庁

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長野県北部を震源とする地震が１８日午後に相次いだ。気象庁によると、午後１時２０分ごろに大町市で最大震度５強の揺れ、午後２時５４分ごろに同市と長野市で最大震度５弱の揺れを観測した。

地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）と震源の深さはそれぞれ、Ｍ５．０と８キロ、Ｍ５．１と約１０キロと推定される。

同庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は記者会見し、昨年４月１８日にも今回の震源の南方で最大震度５弱（Ｍ５．１）の地震があり、その後活発に地震が続いたと説明。今後約１週間は「震度５強やさらに強い揺れをもたらす地震に十分注意してほしい」と話した。

今回続発した地震や昨年４月の地震の震源近くには、活断層の「糸魚川―静岡構造線断層帯」がある。この一部がずれ動いたかや、今後動く可能性は「分からない」と述べ、大地震を想定して備えるよう呼び掛けた。

最大震度５強の地震で、主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝大町市

震度５弱＝長野市

震度４＝長野県小川村

震度３＝長野県松本市、池田町。

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