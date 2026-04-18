遺族の無念、尽くした捜査＝警視庁幹部、風化懸念も―池袋暴走事故から７年

社会

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東京・池袋で母子２人が死亡した高齢ドライバーによる暴走事故で、警視庁交通捜査課の高橋哲課長（５８）が取材に応じた。１９日で発生から７年。当時、同課管理官で捜査責任者だった高橋さんは、遺族の無念の思いを胸に捜査に臨んだことを振り返りつつ、「この事故を風化させてはならない」と訴えた。

「乗用車が多数の人をはねている」。２０１９年４月１９日昼すぎ、通報を受けて同庁本部から急行した。横倒しになったごみ収集車や、真っ二つに切断された自転車。「過去に経験したことがない」ほどの凄惨（せいさん）な現場が目に飛び込んできた。

すぐに交通規制とともに、周辺の防犯カメラ映像の回収を指示。事故を起こした車のドライブレコーダーを確認すると、自転車に乗る母子がはね飛ばされる様子が映っていた。

高橋さんは母子の遺族、松永拓也さん（３９）らへの捜査状況の説明も担当。松永さんが白い紙を丸めながら「今の私の心境はこれと同じで、広げても、しわが残って、元の状態には戻りません」と言ったことが今でも忘れられない。

運転していたのは当時８７歳だった飯塚幸三元受刑者＝死去＝で、事故後、車の故障を主張した。高橋さんは「遺族の期待を裏切ってはならない」と、捜査員を奮い立たせた。事故車両を徹底的に調べ、不具合がなかったことを確認。元受刑者の健康状態も調査し、持病などが事故原因に影響せず、本人の踏み間違いという過失を立証した。高橋さんは「やりきったと思う」と振り返った。

元受刑者は裁判で無罪を主張したが、禁錮５年の実刑判決が確定した。

事故は大きな社会的関心を集め、高齢運転者の免許返納が進んだ。ただ高齢者の踏み間違い事故は今も減っておらず、時間の経過とともに風化の懸念も高まっている。高橋さんは同じ悲劇が繰り返されないよう、「いま一度この事故を思い出してほしい」と訴えている。

池袋暴走事故を振り返る警視庁の高橋哲交通捜査課長＝１５日、東京都千代田区池袋暴走事故を振り返る警視庁の高橋哲交通捜査課長＝１５日、東京都千代田区

事故現場で行われた実況見分の際の高橋哲さん（左）と飯塚幸三元受刑者（中央）＝２０１９年６月、東京都豊島区事故現場で行われた実況見分の際の高橋哲さん（左）と飯塚幸三元受刑者（中央）＝２０１９年６月、東京都豊島区

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