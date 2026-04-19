国民・参政、積極擁立へ＝統一選、多党化で乱戦模様

政治・外交

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

来年春の統一地方選に向け、国民民主党と参政党が候補者の積極擁立に乗り出した。先の衆院選で伸び悩み、「風」に頼らない地方組織の強化が不可欠と判断した。チームみらいは都市部を中心に擁立を検討中。立憲民主党や公明党、共産党も勢力拡大を目指しており、各地で乱戦模様となる可能性が高まっている。

「８５０人は擁立しなければならない。本格的な作業に入る」。国民民主の玉木雄一郎代表は１８日、東京都国分寺市で記者団から統一選への対応を問われ、こう語った。

国民民主は５日の党大会で、現在約３４０人の地方議員を統一選後に７００人に倍増させることを「必達目標」に掲げた。各都道府県連ごとに擁立目標を設定し、所属議員がいない「空白区」への候補擁立を「大原則」（玉木氏）とする。党幹部が各地で人材発掘の「キャラバン」を続ける。

参政も統一選で６００人を擁立し、５００人当選を目標とする「プロジェクト６００」を打ち出した。統一選の前哨戦となる各地方選にも候補を積極擁立する方針で、地方議員２００人超の現状から倍増以上を目指す。大型連休をめどに３００人の候補者を固めたい考えだ。

両党が統一選を重視するのは、さらなる党勢拡大のためには「地力」強化が欠かせないと見ているためだ。国民民主は衆院選で公示前から１議席増にとどまり、参政は１５議席に伸ばしたが、ともに目標を下回った。統一選の先には２０２８年の参院選が控える。参政の神谷宗幣代表は１８日、札幌市で街頭演説し「何が何でも必ず参院選では北海道で議席を取る」と力を込めた。

衆院選で躍進したチームみらいは擁立規模を慎重に見極める構えだ。安野貴博党首は時事通信のインタビューに「勝てる可能性が高いところで勝負する」と語った。

立民、公明と中道改革連合は今月、統一選での選挙協力に関する基本合意をまとめた。３党での議席最大化を目標に、５月末にも公認作業を始める方針だ。ただ統一選を国政選と同様に重視し「全員当選」を掲げてきた公明では、党勢低迷を背景に擁立を絞り込むべきだとの声もある。

共産は衆院選で議席を半減させたが、３月の東京都清瀬市長選では推薦候補が当選した。統一選で議席上積みを図る考えで、山添拓政策委員長は記者会見で「戦争反対、憲法を守れと正面から訴えていることへの評価はある」と語った。

街頭演説する国民民主党の玉木雄一郎代表（左）と参政党の神谷宗幣代表街頭演説する国民民主党の玉木雄一郎代表（左）と参政党の神谷宗幣代表

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

時事通信ニュース