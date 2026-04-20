北朝鮮、再びクラスター弾実験＝金正恩氏「攻撃能力向上」主張

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【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮中央通信は２０日、ミサイル総局が１９日に「戦術弾道ミサイル」の試射を行い、金正恩朝鮮労働党総書記が視察したと伝えた。ミサイルには、大型の爆弾本体に格納された多数の「子弾」がばらまかれる仕組みのクラスター弾を搭載し、その威力を検証したと主張している。北朝鮮は、今月上旬にもクラスター弾の実験を実施した。

同通信によるとミサイルは５発で、１３６キロ先の島に設定された標的に向けて発射。約１３ヘクタールに対し、高密度の攻撃を加えたとしている。韓国軍は、北朝鮮が１９日に東部・新浦周辺から短距離弾道ミサイル数発を発射したのを捉えており、これを指すとみられる。

ミサイル総局は「破片地雷」弾頭の実験も実施した。韓国の専門家によると、破片地雷は落下して散らばった破片がすぐに爆発せず、地雷のような機能を果たすものだという。

１９日、「戦術弾道ミサイル」の試射を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前中央）（朝鮮通信・時事）

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