日航と全日空、燃油サーチャージ最大２倍に＝５月発券分に前倒し、燃料急騰で

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日本航空と全日本空輸は２０日、国際線の航空運賃に上乗せしている燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）について、５～６月発券分を４月発券分に比べて最大で２倍に引き上げると発表した。中東情勢の悪化で航空燃料の価格が急騰しているためで、６月分から上げる見通しだったが、５月分に前倒しする。上限額も引き上げる。

日本発北米・欧州行きの場合、日航は２万９０００円から５万６０００円、全日空は３万１９００円から５万６０００円となる。韓国行きは、両社とも２倍以上にする。

想定を超える燃料高を受け、サーチャージの上限額も上げる。両社は１５段階の料金表を設けていたが、１８段階に増やす。北米・欧州行きでは、いずれも５万９０００円が最高額となる。５～６月発券分は、政府からの補助効果を踏まえ、１段階下げて上から２番目の適用額とした。

東京・羽田空港に駐機する日本航空機と全日本空輸機＝資料（ＥＰＡ時事）

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